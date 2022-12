Seigneur apprenez-nous à prier

Dans la lettre aux Amis et Bienfaiteurs de la Fraternité Saint-Pierre (Novembre 2022, n°113), l’abbé Benoit Paul-Joseph évoque la prière à l’occasion de la publication d’un Guide pratique de la prière :

Il est souhaitable que la prière personnelle comprenne une part de spontanéité, pour autant, si on veut lui donner une vraie place dans notre vie, l’approfondir et la consolider, la soustraire à l’inconstance de notre nature et aux caprices de nos humeurs, alors il faut aussi, pour une part, accepter d’apprendre à prier. Car la prière est un art et, à ce titre, possède ses lois et ses exigences, demande du temps et de la persévérance. Aucun grand artiste, aucun génie n’en est resté à la seule inspiration : pour progresser dans un art, il faut du temps et de la détermination, souvent du labeur. Il en est de même pour la prière: on ne peut approfondir et intensifier ce cœur à cœur avec Dieu qu’est la prière sans un authentique investissement, et de la régularité.