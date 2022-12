Scandale financier pour Mgr Vincenzo Paglia ?

Selon The Pillar, Mgr Vincenzo Paglia, président de l’académie pontificale pour la vie et grand-chancelier de l’Institut pontifical Jean-Paul II, a utilisé des fonds caritatifs pour rénover un appartement. Des centaines de milliers de dollars ont été versés à un entrepreneur au lieu d’être affectés à des projets missionnaires et caritatifs.

L’archevêque a détourné ces centaines de milliers d’euros alors qu’il était président du Conseil pontifical pour la famille. Il a utilisé une grande partie de l’argent pour financer des projets de construction à Rome, y compris la rénovation de son appartement personnel. Mgr Paglia a confirmé dans un mémo de 2015 aux responsables financiers du Saint-Siège que des centaines de milliers d’euros avaient été versés à un entrepreneur italien au lieu d’aller à des projets missionnaires et caritatifs pour soutenir les familles pauvres et les orphelins.

Si Mgr Paglia a affirmé avoir remboursé une partie de l’argent détourné des fonds caritatifs, des sources affirment qu’il l’a fait avec d’autres dons au conseil pontifical, et non avec de l’argent spécifiquement prévu pour la restitution.

Des hauts fonctionnaires proches du Secrétariat à l’économie ont confirmé qu’en 2012, Mgr Paglia a obtenu l’approbation du cardinal Tarcisio Bertone, alors Secrétaire d’État, pour affecter à des projets caritatifs spécifiques plus d’un million d’euros de fonds du Vatican. L’argent devait être versé par l’intermédiaire de fondations enregistrées au Vatican et affiliées au Conseil pontifical pour la famille.

Mais des sources vaticanes ont confirmé qu’au lieu d’aller aux fondations désignées, une grande partie de l’argent a été transférée sur les comptes généraux du Conseil pontifical, puis versée à Edilizia Marconi, une entreprise chargée d’améliorer les bâtiments du siège du Conseil pontifical. La même société a également effectué des travaux de rénovation dans l’appartement personnel de Mgr Paglia au Vatican. Les sources du Vatican ne s’accordent pas sur le montant exact dépensé pour l’appartement, mais s’accordent à dire que la somme s’élève à environ un demi-million d’euros.

Les fondations concernées – dont la Fondazione Vaticana Centro Internazionale per la Famiglia di Nazareth, créée en 2012 dans le but premier de construire un centre en Terre Sainte – étaient à l’époque sous le contrôle du conseil pontifical. Mais la Fondation Famille de Nazareth n’a reçu que 50 000 $ des allocations de 474 000 $ et 375 000 $ qui lui avaient été désignées l’année précédente.

Selon des sources haut placées au Secrétariat à l’économie, le détournement d’argent a été détecté pour la première fois fin 2014, alors que le secrétariat travaillait à la mise en œuvre de nouvelles règles de suivi des dépenses curiales. Début 2015, l’affaire a été transmise au bureau de l’auditeur général, qui a enquêté, avant de préparer et de soumettre un rapport au pape François. Lorsqu’il a été interrogé sur les fonds, Mgr Paglia a confirmé dans un mémo de mai 2015 que l’argent avait été détourné dans les comptes généraux du conseil pontifical, puis versé à l’entrepreneur en bâtiment. Mgr Paglia a affirmé qu’il avait remplacé l’argent détourné. Mais des sources ont déclaré que si 600 000 euros sont bien arrivés sur le compte de la Fondation Famille de Nazareth plus tard ce mois-là, en deux versements, l’argent a été prélevé sur d’autres dons au conseil pontifical.

Au moment où l’utilisation des fonds par Paglia a été découverte, le préfet du Secrétariat à l’économie était le cardinal George Pell. En 2015, le bureau de l’auditeur général était Libero Milone. Milone a été forcé de quitter son poste, lorsque le cardinal Angelo Becciu, alors substitut à la Secrétairerie d’État, a accusé Milone d'”espionner” les affaires financières de hauts responsables curiaux et l’a menacé de poursuites pénales. Milone a déposé une plainte pour licenciement abusif auprès du tribunal de la Cité du Vatican, alléguant qu’il avait été contraint de partir parce qu’il avait découvert des irrégularités financières et de la corruption parmi les hauts fonctionnaires du Vatican et les départements curiaux. M. Milone a déclaré qu’il disposait de documents et d’archives faisant état de cas de détournement de fonds, d’utilisation abusive de fonds, de blanchiment d’argent et d’autres irrégularités financières de la part de hauts responsables du Vatican.

Lors d’une conférence de presse tenue le 8 novembre, M. Milone a déclaré qu’au cours de son mandat, il avait découvert des irrégularités concernant l’archevêque Paglia, le Conseil pontifical pour la famille et la société Edilizia Marconi dans le cadre de travaux de construction effectués au siège du Conseil. Milone a déclaré que les paiements pour les travaux avaient été approuvés par l’APSA. Mais, dans certains cas, les montants soumis à l’approbation étaient nettement plus élevés, parfois le double, du montant effectivement payé à l’entrepreneur, car Paglia a apparemment négocié des tarifs réduits après l’approbation des dépenses. M. Milone a déclaré aux journalistes en novembre que M. Paglia n’avait pas informé l’APSA de ces remises, qu’il avait négociées après coup.