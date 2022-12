Eglise catholique : le culte de l’homme a-t-il remplacé le culte de Dieu ?

Question disputée entre Arnaud Dumouch et Jean-Pierre Maugendre, 30 nov 2022

Soixante-deux années après l’ouverture du concile Vatican II, en octobre 1962, Jean-Pierre Maugendre défend la position selon laquelle ce concile aurait opéré un changement de paradigme très sensible dans l’Eglise. Une Eglise théocentrique et d’abord préoccupée des réalités surnaturelles aurait laissé la place une Eglise plus soucieuse de l’homme et de ses conditions de vie sur terre, le social et le pastoral prenant alors le pas sur le surnaturel et le doctrinal. Il défend cet avis, qui est partagé par Mgr Schneider, dans cet article.

Arnaud Dumouch proteste en disant que cette lecture est « à charge » et liée à un tri des citations. Elle ne tient compte que du « faux Concile », celui de la génération des boomers en Occident. Pour Arnaud Dumouch, Vatican II n’est ni théocentrique, ni anthropocentrique. Ce Concile recentre la foi sur l’union de charité entre Dieu et l’homme, en vue de la Vision béatifique. C’est à la lumière de ce principe que le Concile doit être lu et compris.