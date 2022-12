Une ancienne chapelle reconvertie en lieu d’insertion

La chapelle Sainte-Barbe à Somain (59) est en cours de réhabilitation. Elle deviendra un lieu dédié à l’insertion professionnelle.

Construite en 1911, propriété de la compagnie des mines d’Aniche, puis du diocèse du Cambrai et enfin de la mairie, elle était laissée à l’abandon depuis des années. Une cérémonie pour marquer le début des travaux a été organisée, présidée par nombre d’élus, parlementaires, régionaux et municipaux, en présence des professionnels du BTP et des habitants du quartier.

Dès décembre 2023, le bâtiment accueillera des espaces fonctionnels et d’animation, avec des sessions de recrutement, de formation et d’ateliers participatifs. On y trouvera du coworking, des salles de réunion, des bureaux de permanence, un espace de convivialité avec une tisanerie et un espace de travail pour l’atelier « chantier d’insertion repassage et couture » porté par le Centre socioculturel de la ville, voisin de la chapelle.

