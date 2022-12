La Croix consacre un article au prêtre hérétique Matthieu Jasseron, toujours de la paroisse de Joigny, avec 18 000 habitants et 15 clochers, dans le diocèse de Sens-Auxerre dirigé par Mgr Hervé Giraud. Comptant plus d’un million d’abonnés sur TikTok, il affirme que le diable n’existe pas ou encore que l’homosexualité n’est pas un péché. En août 2021, la Conférence des évêques de France avait pris timidement ses distances. Et le curé se défend :

« J’ai l’impression d’être dans la ligne de ce que j’ai reçu au séminaire, des prêtres de mon diocèse et du pape François ». « Je suis devenu chrétien adulte et je me suis toujours posé beaucoup de questions ».

Après un an de noviciat chez les frères de Saint-Jean, il fait le choix d’entrer au séminaire d’Orléans, de sinistre réputation.

Son audience a trouvé un écho jusqu’au dicastère pour la communication du Vatican, qui l’a promu « missionnaire numérique ». Pour répondre à ses intox, un laïc a créé un site dédié.