Nouveau scandale à Rome

50 prêtres italiens se déclarant homosexuels ont publié une lettre dénonçant l'”homophobie intériorisée” de l’Église, annonçant qu’ils “ne veulent plus se cacher.” La lettre dénonce l’existence de “plans” visant à éliminer toute allusion à l’homosexualité dans les séminaires et à y promouvoir une morale sexuelle vide. Les auteurs parlent de la haine du monde gay inoculée dans les séminaires, et des “préjugés sociaux” qui parsèment même les derniers documents du Vatican, avec une référence quasi obsessionnelle à “l’idéologie du genre”. Le texte poursuit en affirmant qu’

“il existe des prêtres homosexuels homophobes, qui repoussent vers l’extérieur le conflit qu’ils portent en eux. Ils n’expriment pas la paix, mais vivent un ministère dystonique étouffant leur propre être par le cléricalisme.” “Nous ne pouvons pas parler ouvertement de notre orientation homosexuelle avec notre famille ou nos amis, encore moins avec d’autres prêtres ou des laïcs engagés”. “Nous ne pouvons pas trouver d’acceptation dans l’Église”.

La lettre parle de l’attitude du pape François, et du soutien qu’il apporte à la cause LGBT avec le soutien du jésuite James Martin, ouvertement favorable aux revendications LGBT.