Dans ses voeux à la société civile le 12 décembre, Mgr Bataille, évêque de Saint-Etienne, a évoqué quelques sujets d’actualité. Extrait :

Plus de 30 000 jeunes sont scolarisés dans l’Enseignement catholique de notre diocèse. Certains ne sont pas de culture chrétienne et nous accueillons un nombre non négligeable de musulmans.

Le service de l’éducation intégrale de la personne nous semble essentiel pour permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même. C’est l’engagement de la centaine d’établissements de notre diocèse, avec le soutien de la Direction diocésaine de l’Enseignement catholique.

LE MONDE DE LA SANTÉ

L’Église est aussi très présente dans le monde de la santé, à travers les aumôneries d’hôpitaux, de maisons de retraite et les visites à domicile, avec une dizaine de salariés et plus de 200 bénévoles. A la suite du Covid, nous avons été surpris de percevoir une vraie attente et même de recevoir des demandes claires d’établissements ou du personnel soignant pour une présence d’aumôniers, ce qui souligne l’importance de la dimension humaine et spirituelle dans l’accompagnement des personnes malades et en fin de vie. Notre présence est complémentaire de celle des professionnels de santé.

Nous espérons que la convention citoyenne sur la fin de vie, ainsi que tous les échanges sur cette question grave, permettront de prendre davantage conscience que l’urgence est dans l’accompagnement de la personne, à tous les niveaux et jusqu’au bout. Le commandement biblique « Tu ne tueras pas », inscrit dans toutes les consciences, au-delà de celles des seuls croyants, confie chaque être humain à la responsabilité de tous les autres. N’est-ce pas aussi la question fondamentale quand on parle de l’avortement ? Il semble considéré aujourd’hui comme un droit absolu. Le Pape François souligne que la « défense de la vie à naître est intimement liée à la défense de tous les droits humains. Elle suppose la conviction qu’un être humain est toujours sacré et inviolable, dans n’importe quelle situation et en toute phase de son développement. »