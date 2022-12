Consécration de l’autel de l’église Saint-François d’Assise à Nantes

Dimanche 11 décembre, Mgr Laurent Percerou a consacré un nouvel autel en l’église Saint-François d’Assise à Nantes (paroisse Sainte-Catherine-du-Petit-Port).

Lors de la construction de l’église Saint François d’Assise dans les années 50 l’autel a été placé à 1m du mur du fond de l’église.

Dans le cadre de la révolution liturgique, la messe a été célébrée face au peuple. Dans les années 1970, un prêtre a fait réaliser un autel provisoire, plus petit et plus proche de l’assemblée.

Quelques 40 années plus tard, ce provisoire prend fin avec la Commission Diocésaine d’Art Sacré, une architecte d’intérieur et une graphiste….