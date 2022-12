Saint-Germain en Laye : le diocèse de Versailles organise des messes de Noël en rite tridentin

Cette année, la BBC n’aura peut-être pas à filmer des fidèles en train d’assister à la messe de Noël en latin dehors, sous la pluie et le froid, devant les portes d’une chapelle maintenue fermée par le diocèse de Versailles…car le diocèse a décidé lui-même d’organiser une messe en latin à minuit à Saint-Germain en Laye et une autre le jour de Noël dans la matinée.

Dire que pendant des années, les fidèles de Saint-Germain en Laye se sont faits répondre par leur paroisse ou le diocèse que c’était impossible, que les prêtres étaient pris ailleurs, que les églises elles-mêmes étaient occupées par d’autres, etc. ce qui n’empêchait pas les fidèles réunis devant la chapelle de l’Hôpital, par tous les temps, tous les dimanches, d’être entre 100 et 150, en moyenne.

L’on nous transmets en effet : “la messe traditionnelle de la nuit (missel de 1962) samedi 24 décembre sera célébrée dans l’église des Fransiscaines par l’abbé Soulez, vicaire de la paroisse de Saint-Germain-en-Laye : veillée de Noël chantée par nos choristes à 23h00, la messe suivra vers 23h30.

La messe traditionnelle (missel de 1962) du jour sera célébrée également dans l’église des Fransiscaines par monseigneur Boulle, vicaire général du diocèse à 11h00 le 25” [décembre].

Quant aux fidèles qui célèbrent depuis près de deux ans devant la chapelle de l’Hôpital, ils se félicitent de l’initative diocésaine mais craignent un “coup de com” du diocèse si cette initiative pastorale s’avérait sans lendemain.

Mais ce ne serait pas très compliqué pour le diocèse de Versailles de renouer le dialogue, répond un es fidèles à Paix Liturgique : “il suffirait vu l’ancienneté de la demande – presque 30 ans – et la proximité de la célébration de la 100éme messe devant la chapelle de l’Hôpital qui ont démontré la réalité de notre existence et notre détermination, que l’on nous assure que cette initiative n’est pas un enfumage mais est sérieuse et ne sera pas sans lendemain.

Que l’ouverture de la chapelle des Franciscaines pour le jour de Noël [soit] bien le commencement stable et régulier d’une célébration traditionnelle à Saint-Germain à une heure familiale avec un prêtre bienveillant tous les dimanches et fêtes de l’année“.

Carte des messes tridentines pour Noël en France et Belgique