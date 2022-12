L’application du Motu Proprio Traditionis Custodes dans le diocèse d’Avignon

Un lecteur du Forum Catholique publie ce jour l’ordonnance de Mgr Fonlupt, archevêque d’Avignon, concernant l’utilisation du Missel de 1962 dans son diocèse.

Concrêtement la célébration de la messe traditionnelle est limitée aux Abbaye du Barroux (selon leur droit et leur calendrier propre), la Chapelle des Pénitents Gris d’Avignon et la Chapelle de l’Hôtel-Dieu d’Orange. La messe traditionnelle célébrée en l’église paroissiale de Robion (Cavaillon) a été supprimée lors du changement de curé en septembre dernier.

Concernant les sacrements, les funérailles et le mariage pourront être célébrée dans la forme traditionnelle (même si le sacrement du mariage sera célébrée selon la forme de 1970). Les confirmations seront célébrées en latin mais dans le rite de 1970.

L’abbé Denis Le Pivain, prêtre du diocèse d’Avignon (qui a été membre de la Fraternité Saint-Pierre), avait été nommé délégué épiscopal en février 2022.

_________________________________________

ORDONNANCE

Concernant l’utilisation des livres liturgiques antérieurs à la réforme de 1970

François FONLUPT

ARCHEVÊQUE D’AVIGNON



Vu le motu proprio Traditionis custodes du pape François en date du 16 juillet 2021

MANDE ET ORDONNE

1- Comme le rappelle le pape François, “C’est à l’évêque diocésain, en tant qu’organisateur, promoteur et gardien de toute la vie liturgique dans l’Église particulière qui lui est confiée, qu’il revient de réguler les célébrations liturgiques dans son diocèse.”. Abrogeant notamment les articles 2 et 5, §1 du motu proprio Summorum Pontificum de Benoît XVI, François établit « qu’il est de [la] compétence exclusive [de l’évêque diocésain] d’autoriser l’utilisation du Missel romain de 1962 dans son diocèse, selon les directives du Siège Apostolique (art. 2) ». Ceci implique que “les prêtres qui célèbrent déjà selon le Missale Romanum de 1962 doivent demander à l’évêque diocésain l’autorisation de continuer à jouir de cette faculté” (art. 5).

2- Afin de pourvoir aux besoins des communautés attachées à ce Missel romain, une liste de prêtres autorisés à célébrer avec ces livres liturgiques sera établie.

3- Les prêtres ordonnés après la publication du motu proprio Traditionis custodes qui souhaitent célébrer à l’aide du Missale Romanum de 1962 doivent m’en faire la demande formelle (cf. art. 4).

4- Sur le diocèse d’Avignon, et conformément à l’article 3-2 du motu proprio, les lieux dédiés à la célébration selon les livres liturgiques antérieurs à la réforme liturgique de 1969 sont :

– Les abbayes Sainte Madeleine et Notre-Dame de l’Annonciation du Barroux, selon leur droit et calendrier liturgique propres.

– La chapelle de l’Hôtel-Dieu à Orange (transféré à la chapelle de la Nativité durant les travaux de réfection de l’Hôtel-Dieu)

– La chapelle des Pénitents gris à Avignon.

5- Dans la célébration selon le missel antérieur à la réforme, on proclamera la Parole de Dieu directement en langue vernaculaire (art. 3, § 3).

Outre cet accès à la Parole de Dieu, je recommande, lors d’une telle célébration, que soient observés aussi les principes fondamentaux de la Constitution Sacrosanctum Concilium, notamment l’unité de l’action liturgique, la participation de l’assemblée, une « noble simplicité » dans l’ars celebrandi. J’invite aussi à utiliser le lectionnaire de semaine, promulgué en 1970, les jours de férie et lors des fêtes lorsque le lectionnaire de 1962 ne propose pas de lectures propres. Pour la solennité de l’Épiphanie, on s’alignera sur la date déterminée par la Conférence des évêques de France. Pour le reste, on s’en tiendra aux indications données par le calendrier liturgique de la province de Marseille.

6- Les mariages et les funérailles pourront être célébrées selon le Missale Romanum de 1962 dans les paroisses des fidèles concernés qui en font la demande. Pour le sacrement, on utilisera, après la liturgie de la Parole, le rituel réformé en 1970. Les curés veilleront à ce que le célébrant soit autorisé à célébrer selon ce missel de 1962.

7- Une cérémonie de confirmation pourra être prévue chaque année dans une église du diocèse pour les fidèles de ces communautés. Au cours de la messe célébrée par un prêtre idoine, l’archevêque ou son délégué conférera le sacrement de la confirmation en latin selon le pontifical romain en vigueur.

8- Pour toute autre célébration, les fidèles s’adresseront aux célébrants des lieux dédiés, sauf autorisation particulière qui doit être donnée par le délégué épiscopal

9- Depuis le 11 février 2022, le père Denis le PIVAIN est nommé délégué épiscopal en charge des célébrations selon le Missale Romanum antérieur à la réforme de 1970 et du soin pastoral et spirituel de ces groupes de fidèles (art. 3, § 4). Il sera en mon nom l’interlocuteur habituel des curés ; il sera en rapport avec le vicaire général pour l’évaluation des situations locales ; il recevra les prêtres qui souhaitent user de cette forme rituelle pour discerner les enjeux pastoraux et déterminer le cadre ecclésial de la célébration ; il vérifiera que les célébrants possèdent “une connaissance de la langue latine suffisante pour une compréhension approfondie des rubriques et des textes liturgiques” (art.3-4). Il me présentera des bilans périodiques sur la mise en place de ces dispositions.

A Avignon, le 16 novembre 2022,

+ François Fonlupt

Archevêque d’Avignon

Le Chancelier