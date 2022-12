Lorient : après le saccage de Sainte-Anne d’Arvor, un chapelet de réparation ce 29 décembre

Une semaine après le saccage de l’église Sainte-Anne d’Arvor à Lorient (an Oriant) dans le Morbihan, la section Civitas du Morbihan organise un chapelet public de réparation, ce 29 décembre à 18h15. Plusieurs statues et la crèche avaient été brisées en mille morceaux entre midi et deux.

“Pour ne pas rester indifférent face à cet acte scandaleux et pour réparer l’outrage fait contre Notre Seigneur dans sa propre demeure, Civitas organise la récitation publique d’un chapelet jeudi 29 décembre, à 18h15, devant l’église Sainte-Anne d’Arvor à Lorient (104 rue Lazare Carnot)”, indiquent les organisateurs.