La chose que nous vous souhaitons

Le RP Louis-Marie de Blignières, prieur et fondateur de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier, nous invite dans son message de voeux pour Noël à être heureux et ancrés dans le réel :

Quels vœux vous adresser dans les circonstances actuelles qui paraissent si sombres, tant dans la société que dans l’Eglise ?

Le vœu d’avoir le courage d’être heureux !

Nous sommes chrétiens et catholiques, nous avons les trésors inouïs de la grâce du Christ, du magnifique septenaire des sacrements, de la splendide doctrine révélée.

Nous avons les promesses qu’après un temps de légère tribulation, en portant la Croix, qui est un joug suave et léger, nous hériterons d’un poids éternel de gloire et que nous pouvons y conduire beaucoup de nos frères humains !

Alors ayons le courage d’être dans la réalité et de faire rayonner ce trésor de beauté sur la tristesse d’un monde dépressif.

Et prenons exemple sur la joie contagieuse des convertis qui viennent aujourd’hui si nombreux de l’ignorance religieuse, de l’agnosticisme et de l’islam vers le Christ et vers son Eglise.

Joyeux Noël et bonne et sainte année 2023 !