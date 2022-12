L’évêque de Nevers en congé sabbatique

Mgr Thierry Brac de La Perrière, en poste dans la Nièvre depuis onze ans, a demandé au Pape un congé sabbatique de six mois, à compter de mardi 2 janvier.

Un administrateur apostolique va être nommé pour assurer l’intérim.

« Nous resterons en relation pour certaines décisions, jusqu’à ce qu’il soit vraiment en place et que je puisse prendre du recul. »

Mgr Thierry Brac de La Perrière quittera le département dans une semaine.

Il ne cache pas que les sollicitations sont nombreuses et qu’il croule sous leur poids. Dans un contexte difficile pour l’ensemble de l’Église française. Chaque année, l’ambiance est plus lourde à la Conférence des évêques.

Il n’est pas le seul évêque dans cette situation. Il évoque d’autres évêques touchés par cette « fatigue », un confrère qui a déjà obtenu un congé de trois mois, un autre qui s’interroge sur l’opportunité d’en demander un…

« J’ai besoin de reprendre les choses de manière plus profonde. Je ne peux pas me contenter de gérer les choses comme ça, au jour le jour… Il y a de la lassitude, mais il n’y a rien de dramatique, j’ai juste besoin de me poser. »