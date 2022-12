Rappel à Dieu de Mgr Barsi (Monaco)

Biographie de Mgr Bernard Barsi (1942 +2022)

Mgr Bernard Barsi est né à Nice le 4 août 1942. Il est baptisé le 9 août suivant en l’église Saint-Étienne à Nice.

Ordonné prêtre pour le diocèse de Nice le 28 juin 1969 par Mgr Jean Mouisset, il exerce différents ministères, d’abord comme vicaire à Saint-Etienne de Tinée, puis comme responsable du service des vocations. Il est curé de La Trinité, Drap et Cantaron de 1982 à 1991, où Mgr François Saint-Macary le nomme vicaire général. Il assure la charge d’administrateur diocésain lorsque ce dernier est nommé archevêque de Rennes en 1997.

Il retrouve en 1998 sa fonction de vicaire général auprès du nouvel évêque de Nice, Mgr Jean Bonfils.

Le 16 mai 2000, il est nommé archevêque de Monaco par le Pape saint Jean-Paul II. Il reçoit la consécration épiscopale le 8 octobre suivant des mains de Mgr Jean Bonfils, évêque de Nice, assisté par Mgr François Saint-Macary, archevêque de Rennes et Mgr Joseph Marie Sardou, son prédécesseur, atteint par la limite d’âge. Il célèbre en 2005 les funérailles du prince Rainier III de Monaco et, le 2 juillet 2011, le mariage de S.A.S. le prince Albert II et de Mademoiselle Charlène Wittstock. Le 10 mai 2015, il baptise le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella.

Après avoir assuré pendant 20 ans le gouvernement pastoral de l’Église de Monaco, atteint par la limite d’âge, il fait ses adieux au diocèse le 27 janvier 2020, tout en demeurant administrateur apostolique jusqu’à la consécration épiscopale de son successeur, Mgr Dominique-Marie David, le 8 mars 2020.

Le jour de la Fête-Dieu, le 19 juin 2019, célébrant le 50ème anniversaire de son ordination sacerdotale, Mgr Bernard Barsi déclarait : « Cinquante ans après mon ordination, en jetant un regard sur le chemin que j’ai parcouru, j’exprime ma joie d’avoir été appelé, choisi et envoyé par le Seigneur. Que Dieu m’accorde de poursuivre mon ministère avec passion et amour. Lancé vers l’avant, j’espère pouvoir un jour saisir ce Christ Jésus qui m’a saisi, voilà 50 ans.

Victime d’un arrêt cardiaque la veille de Noël, après avoir célébré la messe pour les détenus de la prison de Nice, l’Archevêque émérite de Monaco a rejoint la maison du Père le mercredi 28 décembre 2022.

Mgr Bernard Barsi était Commandeur de l’Ordre de Saint-Charles, Officier de l’Ordre de Grimaldi, Chevalier de la Légion d’honneur, Commandeur avec plaque dans l’Ordre du Mérite de l’Ordre Équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem, Grand Officier de l’Ordre des Saints Maurice et Lazare, Chevalier Commandeur de l’Ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges. Il était également Chapelain Grand-Croix conventuel « ad honorem » de l’Ordre Souverain Militaire et Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem de Rhodes et de Malte.