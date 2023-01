Bordeaux : six séminaristes pour le diocèse

Le diocèse de Bordeaux annonce sur son site…un tournoi de bridge pour soutenir les séminaristes, qui ne sont plus que six.

“La réduction du nombre de séminaristes sur le diocèse de Bordeaux et les diocèses voisins a entraîné en 2019 la fermeture du séminaire de Bordeaux. Les six séminaristes du diocèse de Bordeaux sont en formation à Toulouse, Paris et Rome, et leur formation a besoin plus que jamais du soutien moral et financier des diocésains. C’est ce qui a motivé l’organisation de la 22ème édition du tournoi de Bridge au profit des séminaristes, qui aura lieu dimanche 15 janvier 2023“.

Nombre de paroisses traditionnelles préfèrent faire des quêtes à cet effet, ou vendre des pâtés, des vins et des confitures…mais c’est probablement trop traditionnel pour le diocèse de Bordeaux, dont le séminaire a fermé en 2019.