Estonie : la FSSPX bâtit une nouvelle église

Depuis avril dernier, la FSSPX bâtit une nouvelle église en Estonie, pour remplacer une chapelle trop petite.

“Dimanche dernier, 24 avril 2022, a vu la pose de la “première pierre” de la nouvelle église d’Estonie – la Terra Mariana. [le pays étant consacré à Notre-Dame par Innocent III en 1215] La construction de l’église a commencé l’année dernière et en est à sa deuxième phase, après la construction d’une maison pour les prêtres en 2015, qui abrite une petite chapelle temporaire.

La future salle du sous-sol offrira un endroit décent pour le catéchisme, les réunions et les retraites, qui ont actuellement lieu dans la chapelle et les petites salles.

« Nous attendons avec impatience notre nouvelle église, qui sera consacrée au Cœur Immaculé de Notre Dame. Tout d’abord, elle offrira à nos paroissiens un lieu approprié pour l’adoration de Dieu. Le dimanche, la chapelle est souvent si pleine que même l’entrée est bondée.

« La nouvelle église permettra également d’accueillir des personnes de l’extérieur, qui autrement pourraient être un peu réticentes à prendre contact avec l’église catholique et sa Tradition dans une petite pièce surpeuplée », explique le prêtre desservant, l’abbé Volker Schultze.

La bénédiction de la première pierre a été faite par l’abbé Karl Stehlin, supérieur du district d’Europe de l’Est de la Fraternité Saint-Pie X“, centré sur la Pologne où la FSSPX connaît une forte croissance.

“L’événement a une signification d’autant plus remarquable et même historique, si l’on se souvient que la dernière construction d’une église catholique en Estonie remonte à plus d’un siècle : elle a eu lieu à la fin du XIXe siècle“.

En 2011, deux tiers des estoniens se disaient non croyants – tandis que 177.000 fidèles, principalement à Tallinn et au nord-est du pays (Narva) étaient orthodoxes, principalement russophones – ce nombre a du croître encore depuis le début du conflit en Ukraine, – et 144.000 luthériens (12% de la population). Le pays connaît par ailleurs un déclin démographique marqué – la population a baissé de 16% depuis 1989 et l’éclatement de l’URSS.

Le pays compte à peine 6000 catholiques, pour 11 prêtres, trois prêtres religieux (un franciscain, deux dominicains), 20 religieuses, et sept paroisses, auxquels s’ajoute une seule paroisse gréco-catholique, et un administrateur apostolique, Mgr Jourdan – premier évêque catholique en poste en Estonie depuis 60 ans, depuis 2005 – c’est un français de l’opus Dei.

La FSSPX n’a qu’un seul centre de messe, au sud de Tallinn, où l’église est en cours de construction; en 2009 l’abbé Stehlin – qui relatait la première retraite qu’il a prêchée en Estonie… dans un temple luthérien, indiquait qu’il y avait alors la messe deux dimanches par mois et une quarantaine de fidèles, principalement des familles. La FSSPX d’Estonie précise sur son site :

“ceux qui souhaitent soutenir la construction de cette belle église peuvent effectuer un virement sur le compte courant de la Fondation Fidelitas EE207700771005315113. Veuillez ajouter “En soutien à la construction d’églises” en motif“.