Le cardinal Jean Claude Hollerich quittera la présidence de la COMECE

En mars 2023, le cardinal Jean Claude Hollerich quittera la présidence de la Commission des conférences épiscopales de l’Union européenne au terme d’un mandat de cinq ans. Nommé rapporteur du synode des évêques, le cardinal se consacrera entièrement à ses nouvelles fonctions. Interrogé dans Vatican News, il déclare :

Marcher ensemble, l’une des expressions favorites du Pape. Marcher ensemble, car nous sommes une Église, nous avons le même Seigneur, le même Esprit Saint qui nous pousse, mais je ne pense pas que l’on puisse aplanir toutes les tensions. Les tensions sont là et resteront. Seulement, comment agir avec ces tensions? Est-ce que nous voulons que ces tensions nous séparent ou est-ce que nous acceptons que ces tensions nous fassent réfléchir et que par un vrai dialogue, ces tensions nous permettent d’entrer dans un processus de réflexion, d’écoute pour arriver à quelque chose de nouveau. Nous avons dans le document préparatoire sur le Synode cette belle image de la tente qu’il faut élargir pour que tous puissent y trouver un chez soi. Dans cette tente à élargir, il y a des tensions. Mais sans tension, la tente tombe, s’écroule. Les tensions sont donc nécessaires. C’est une image, une manière de voir les tensions, non comme facteur de division, mais de progression.