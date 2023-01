Communiqué du diocèse de Paris à propos de Mgr Michel Aupetit

A la suite de l’information diffusée dans les médias :

BFMTV a indiqué ce mardi 3 janvier 2023 que l’archevêque émérite de Paris, Mgr Michel Aupetit, faisait l’objet d’une enquête préliminaire pour des faits d’agressions sexuelles sur personne vulnérable, et que le parquet de Paris a ouvert une enquête après avoir reçu, à la fin du mois de novembre 2022, un signalement du diocèse de Paris.

Le diocèse de Paris confirme avoir adressé un signalement et précise – ainsi qu’il l’a indiqué au parquet de Paris – qu’il n’est pas en mesure de vérifier si les faits en cause sont avérés, ni s’ils constituent une infraction. C’est pour que toutes les vérifications nécessaires puissent être effectuées par la justice, en cohérence avec le protocole signé en 2019 entre le diocèse et le parquet de Paris, que le signalement – qui ne comportait pas la qualification d’agression sexuelle – a été réalisé.

Il est demandé à chacun de respecter l’enquête en cours.

Il est rappelé l’importance de respecter la présomption d’innocence et la sérénité des personnes concernées.