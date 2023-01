François Moog nouveau recteur de l’Institut catholique de Toulouse

L’Institut catholique de Toulouse (ICT) a annoncé mardi 3 janvier la nomination de François Moog au poste de recteur de l’établissement. Ce docteur en théologie a été élu le 5 octobre et a pris ses fonctions le 19 décembre, suite à la confirmation de son élection par le dicastère pour la culture et l’éducation catholique du Saint-Siège. Il succède à Mgr Christian Delarbre, nommé Archevêque d’Aix et Arles.

François Moog devient le premier laïc à exercer la fonction de recteur. Il était professeur d’ecclésiologie et d’anthropologie théologique à l’ICT. Il dirigeait le cycle des études du doctorat de théologie. Il reste enseignant-chercheur et dirige toujours l’équipe de recherche en anthropologie chrétienne. Il s’est spécialisé dans le domaine de l’éducation catholique.

Nous l’avions déjà évoqué lorsqu’il était supérieur de l’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique de 2007 à 2014.