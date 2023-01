Elections chez les dominicains

Le 28 décembre, les frères de la Province de France, réunis en Chapitre provincial, ont réélu le frère Nicolas Tixier (photo), OP comme Prieur provincial pour les quatre prochaines années. L’élection a été confirmée par le Maître de l’Ordre et Frère Nicolas a accepté l’élection le même jour, le 29 décembre.

Le frère Nicolas TIXIER est né le 28 avril 1978 à Clichy-la-Garenne (Hauts de Seine) et a été baptisé le 10 septembre 1978 en l’église Stella Matutina, à Saint-Cloud, diocèse de Nanterre. Il a un DEA de droit privé à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et est diplômé de l’Institut de Droit des Affaires de l’Université de Paris 1. Frère Nicolas a fait profession dans l’Ordre des Prêcheurs le 13 septembre 2003, a reçu le diaconat le 5 janvier 2008 à Rennes. Il a été assigné à Lyon le 1er septembre 2008, a reçu le presbytérat le 14 février 2009 à Paris. Il a été nommé père maître des frères étudiants le 1er septembre 2011 à Lyon. Il est assigné à Paris au couvent de l’Annonciation et est nommé socius du prieur provincial de la province de France le 26 mars 2013. Le 6 septembre 2014 il est élu prieur du couvent de Poitiers. Il est nommé le 5 septembre 2015, maître des novices au couvent de Strasbourg. Il a été prieur provincial le 28 décembre 2019. Il a été élu pour un deuxième mandat de prieur provincial le 28 décembre 2022.

Le chapitre provincial de la province des dominicains de Toulouse s’est réuni samedi 31 décembre au couvent de Nice. Les frères ont élu fr. Olivier de Saint Martin comme prieur provincial. Le Maître de l’Ordre a confirmé l’élection et fr. Olivier a accepté sa charge le même jour.