Le pape François réorganise le Vicariat de Rome

La Constitution apostolique In Ecclesiarum Communione a été publiée vendredi 6 janvier, remplaçant la Constitution Ecclesia in Urbe de Jean-Paul II de 1988. Elle n’est pour le moment accessible qu’en italien. Elle entrera en vigueur le 31 janvier. Le Pape renforce le contrôle du Vicariat par une plus grande présence, en tant qu’évêque de Rome, dans chaque décision pastorale, administrative et économique du diocèse de Rome.

De nouveaux organes de contrôle des finances et des abus sont créés et le mandat du personnel exécutif est fixé à cinq ans, prorogeable pour seulement cinq autres années.

La Constitution s’ouvre avec une longue préface dans laquelle François trace une réflexion profonde sur son diocèse, Rome, dont il rappelle l’importance du point de vue ecclésial, mais aussi les difficultés des personnes qui y vivent et les activités en faveur des groupes sociaux les plus fragiles.

La deuxième partie énumère les 45 articles qui empruntent beaucoup à ceux de la Constitution précédente, tout en introduisant plusieurs aspects nouveaux, à commencer par la figure du cardinal-vicaire, défini pour la première fois comme «auxiliaire», et le rôle plus important du Conseil épiscopal.

La réforme a pour objectif de redonner «un élan évangélisateur et synodal» au Vicariat de Rome, afin que, écrit le Pape François, il soit

«un lieu exemplaire de communion, de dialogue et de proximité, accueillant et transparent au service du renouveau et de la croissance pastorale du diocèse de Rome».