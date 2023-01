Roselyne Bachelot veut raser les églises du XIXe en péril

Roselyne Bachelot, interrogée sur France 5, estime qu’il y a trop d’églises en France et qu’il va falloir se résoudre à démolir les églises du XIXe en mauvais état.

“Dimanche 8 janvier, l’ancienne ministre de la Culture Roselyne Bachelot a affirmé sur le plateau de France 5 qu’il y avait trop d’églises en France. En pleine promotion de son dernier livre « 682 jours : le bal des hypocrites », l’ancienne ministre est revenue sur sa proposition concernant le patrimoine religieux français : « Il va falloir choisir. Il y a un patrimoine cultuel du XIXe siècle qui n’a pas un grand intérêt. » La journaliste la relance : « Il faudra donc les raser ? »

Et Roselyne Bachelot de rebondir en expliquant « qu’il faudra que les citoyens intéressés se prennent par la main et décident de sauver telle ou telle église ». L’ancienne ministre ajoute « qu’on ne pourra pas demander à l’Etat ». « Il faut que l’Etat et les collectivités publiques se recentrent sur un patrimoine notoire », conclut-elle“, relève Valeurs Actuelles.