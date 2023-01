Si vous avez aimé le père TikTok (alias père Matthieu), vous aimerez soeur Albertine Debacker, membre de la Communauté du Chemin Neuf :

Agées de 27 ans, sœur Albertine est chargée de l’aumônerie du lycée Sainte-Marie à Lyon. Ce n’est pas la première fois qu’elle raconte n’importe quoi :

« Nous vivons dans une société aux origines patriarcales qui reposent sur la hiérarchie des sexes. Les conséquences sont aujourd’hui encore très présentes et en particulier dans l’Eglise […] que l’exercice des responsabilités et la prédication soient encore aussi liés à l’ordination et donc au sexe me semble tout simple aberrant »