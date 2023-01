Guilherand-Granges (07) : le diocèse de Viviers rénove l’église

Une fois n’est pas coutume, une église est en cours d’agrandissement en Ardèche, dans le fantomatique diocèse de Viviers. Il s’agit de l’église Sainte-Thérèse de Guillerand-Granges – la banlieue ouest de Valence, située côté Ardèche. L’édifice date de 1962-1963 et remplace une chapelle provisoire, trop petite, de 1931-1935.

L’Hebdo de l’Ardèche liste les travaux qui seront effectués : remplacement de la chaufferie, des luminaires, mais aussi “démolition complète des salles de réunion vétustes qui jouxtent l’église. Une nouvelle construction de 530 m2 doublera la surface utile des locaux avec de nouvelles salles dédiées à la vie de la paroisse : bureaux, salles de réunions pour les enfants, les jeunes, les répétitions musicales…” et établissement d’un café associatif.

“Le budget est de 2,3 millions d’euros. Un million est financé par le diocèse et 900 000 € par la vente de bâtiments appartenant à la paroisse. Restent 430 000 € à financer. Je tiens à rappeler que lorsque nous parlons de financement, il s’agit exclusivement de dons puisque la seule ressource qui permette à l’Église de vivre et d’investir, ce sont les dons des fidèles. Nous avons lancé une levée de fonds de 30 000 € sur le site credofunding et un gros travail de communication auprès des particuliers et des entreprises“.