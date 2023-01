L’abbé Christophe Bazin nouveau vicaire général du diocèse de Besançon

Mgr Jean-Luc Bouilleret, archevêque de Besançon, a annoncé lors de ses vœux le 6 janvier le nom du nouveau vicaire général du diocèse de Besançon. L’abbé Christophe Bazin succédera à l’abbé Eric Poinsot, vicaire général depuis 9 ans.

“Jusqu’à Pâques 2023, Eric POINSOT, Christophe BAZIN, Hélène TARBOURIECH [déléguée général, poste créé par Mgr il y a quelques mois] et moi-même [Mgr Jean-Luc Bouilleret], travaillerons ensemble. Puis, Eric prendra ensuite quelques mois de ressourcement et de repos”

L’abbé Christophe Bazin est né en 1971, il fut ordonné pour le diocèse de Besançon en 2003. Depuis 2015 il était Doyen au sein du Doyenné de Luxeuil et curé de Luxeuil, Pays de Saint Sauveur, Vallée du Breuchin, Saint Loup sur Semouse et Fougerolles. Il était également administrateur du Conseil d’administration de l’Association Diocésaine. Il évoque son parcours vocationnel et sa vie de prêtre dans le livre “Curé de campagne” publié le 10 juin 2021.Il partage entre autre dans ce livre son désire que l’Eglise ouvre l’ordination sacerdotale à des hommes mariés…