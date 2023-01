Communiqué de l’archevêque de Lyon sur la profanation de l’église Saint-Louis-Roi de Champagne-au-Mont-d’Or

L’archevêque de Lyon a rendu public un communiqué après la profanation de l’église Saint-Louis-Roi de Champagne-au-Mont-d’Or. Il annonce par ailleurs une messe de réparation:

Mardi 10 janvier dernier, l’église Saint-Louis Roi de Champagne-au-Mont-d’Or a été l’objet d’importantes dégradations. Les objets présents dans l’église – cierges, livres, vases, etc. – ont été jetés au sol. La crèche installée devant l’autel a été retournée et endommagée. Le chemin de croix et les tableaux du chœur sont pour l’essentiel détruits, de même que deux grands crucifix. L’ambon a été renversé ; l’autel et le tabernacle, en revanche, sont demeurés intacts. Trois des grands vitraux du chœur ont été significativement abîmés.

L’auteur présumé des faits a été interpellé par la police. L’enquête en cours ne permet pas, à ce stade, de préjuger de ses intentions.

Quoi qu’il en soit, ces actes, du fait de leur violence et de leur cible, constituent ce que l’Église nomme une profanation, c’est-à-dire la volonté d’attenter à la sainteté du lieu.

A cette occasion, je tiens à exprimer, au nom de tous les catholiques du diocèse, ma profonde tristesse et ma compassion au père Martin Charcosset, curé du lieu, ainsi qu’à tous les membres de la communauté paroissiale.

Je célèbrerai une messe de réparation ce vendredi 13 janvier, à 19h30, en l’église Saint-Louis Roi, afin qu’il soit de nouveau possible de célébrer dans cette église.

J’invite chacun à porter cette communauté dans la prière, tout particulièrement lors des messes dominicales de ce week-end.

+ Olivier de Germay

Archevêque de Lyon