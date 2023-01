Luçon : l’évêché vend la maison de retraite du Martinet pour abonder le fonds SELAM

Les comptes 2021 du diocèse de Luçon nous apprennent que, pour verser son écot au fonds SELAM chargé d’indemniser les victimes d’abus sexuels du clergé dont les affaires sont judiciairement prescrites – soit 200.000 euros, le diocèse a vendu l’ancienne maison de retraite du clergé du Martinet.

Cette maison, qui comptait en 2016 une vingtaine de prêtres résidents, avait été fermée en juin 2016, le diocèse expliquant alors ne pas avoir les moyens de faire les 350.000 euros de travaux de mise aux normes nécessaires.

À l’époque, les locaux ont tenté sans succès de faire revenir le diocèse sur son idée – et se sont émus d’apprendre que la décision de la fermeture avait été prise encore en 2014, mais que personne n’a eu l’idée d’en faire part aux habitants de la commune. Les interlocuteurs du diocèse ont, pour leur part, été “étonné de ce que cette maison représentait pour les gens” de Martinet.

La presse locale a rappelé au passage qu’il a été fait – une fois de plus – bien peu de cas de l’intention des donateurs du domaine :

“L’histoire de cette maison : en 1867, le château de Martinet situé en face de l’église appartenait aux demoiselles Vitaline et Arise Hymène de Fontevaux qui, sans descendance, décidèrent de faire don de leur propriété à l’évêché, moyennant qu’on y consacre leur parc à Notre-Dame de la Salette. Le parc fut aménagé et de nombreux arbres plantés. On y érigea des statues, un petit sanctuaire…

Ce lieu connut de glorieux pèlerinages qui se perpétuent encore de nos jours. En 1907, un bâtiment est construit pour accueillir les missionnaires diocésains. Il deviendra la maison de retraite des prêtres du diocèse en 1941, dirigée par le curé de la paroisse jusqu’en 2007, puis par des laïcs”.