Le diocèse du Puy commémore Anne-Marie Martel

Ce dimanche 15 janvier aura lieu à 10h30 la cathédrale du Puy-en-Velay, avec Monseigneur Yves Baumgarten une messe en mémoire d’Anne-Marie Martel, rappelée à Dieu il y a trois siècles et demi.

Le diocèse rappelle sa biographie :

“Née le 11 août 1644 au Puy-en-Velay, Anne-Marie Martel grandit dans une famille chrétienne et reçoit une bonne éducation chez les Sœurs de Notre-Dame et les prêtres de Saint-Sulpice.

Enfant déjà, elle était sensible à l’amour de Dieu et à la souffrance du monde. Souhaitant “révéler le visage de tendresse du Père”, elle est envoyée par le père Tronson auprès des femmes pauvres et malades de l’hôpital du faubourg d’Aiguilhe en 1666. Elle a ainsi cheminé dans la ville et les villages pendant six ans auprès des nécessiteux.

Passionnée par ce “feu qui la dévorait”, elle appelle ses compagnes de continuer sa mission avant de mourir épuisée le 15 janvier 1673.

C’est ainsi que les “Demoiselles de l’Instruction” et les “Filles de l’Instruction” ont poursuivi sa tâche, donnant naissance aux Béates (Petites Sœurs des Campagnes) et aux Sœurs de l’Enfant Jésus”.