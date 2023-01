Terres de Mission n°296 : Quel avenir pour la messe traditionnelle ?

Eglise universelle : In memoriam Benoît XVI

Ordonné en 2012 et présent à Rome à l’enterrement de Benoît XVI, le père Danziec évoque la figure du pape sous le pontificat duquel il a fait tout son séminaire. Il nous dit ce que sa vocation doit à Benoît XVI et nous présente les traits de la personnalité du souverain pontife qui l’ont le plus marqué ainsi que ce qui lui a paru essentiel dans son enseignement magistériel.

Eglise en France : Quel avenir pour la messe traditionnelle ?

Le 24 septembre 2022, un colloque à La Maison de la Chimie à Paris a rassemblé près de 500 personnes afin de s’efforcer de répondre, un an après Traditionis custodes, à la question : quel avenir pour la messe traditionnelle ? Les actes de ce colloque viennent d’être publiés dans une brochure de 130 pages. Ayant animé un des débats de cette journée, Jeanne Smits rappelle les objectifs de ce colloque ainsi que la teneur des interventions.

Eglise en marche : Jeu de société Théopolis

A l’heure d’internet et des jeux vidéo, les jeux de société sont en plein développement. Ils restent un des derniers espaces de convivialité et de rencontres. Etienne Narusé nous présente le jeu de société catholique, Théopolis, dont l’objectif est, tout simplement, d’aller au ciel. Un jeu facile d’accès, complet sans être complexe.