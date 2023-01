La Communauté des Béatitudes dans la tourmente

Une enquête publiée le 13 janvier dans “La Croix L’Hebdo“, revient sur les accusations d’agressions sexuelles présumées commises par deux prêtres de la communauté catholique des Béatitudes dans un internat d’Autrey dans les Vosges entre 1988 et 2007. L’article déterre des années de silence et d’abus présumés au sein d’un internat de garçons, aujourd’hui disparu. 24 garçons, des collégiens et lycéens qui se destinaient à devenir prêtres entre 1988 et 2007, et dont près de la moitié affirment aujourd’hui qu’ils auraient subi des attouchements et agressions sexuelles de la part de deux prêtres appartenant à la communauté catholique des Béatitudes.

L’un de ces prêtres est aujourd’hui incardiné dans le diocèse de Toulon après avoir été reconnu coupable, en 2012, « du délit d’abus sexuel continu sans violence » lors d’un procès canonique. Celui qui se fait aujourd’hui appeler Marie-Bernard d’Alès (il avait auparavant pris comme nom religieux Henri Suso et son nom de baptême est Bernard d’Alès) avait alors reçu obligation de cinq années de suivi psychologique et psychiatrique et l’interdiction d’approcher des jeunes de moins de 25 ans pendant 10 ans.

L’autre, Martin Silva est assistant général (« numéro deux ») de la communauté des Béatitudes. Il est revenu en poste dans les communautés tenues par les Béatitudes jusqu’à être élu en 2015 dans l’instance de gouvernance. Si les responsables ecclésiaux de ces 15 dernières années (l’ancien évêque référent des Béatitudes Robert Le Gall, l’ancien commissaire apostolique frère Henry Donneaud, l’ancien modérateur général François-Xavier Wallays) déclarent à La Croix Hebdo ne pas avoir eu vent de ces faits prescrits, la présidente de la Communauté, sœur Anna Katharina Pollmeyer, a répondu ne pas connaître le dossier « hormis qu’un non-lieu avait été prononcé ».

La réaction de la Communauté est assez légère :