A propos de la vente de l’église d’Arenc désaffectée

Suite à cet article du 10 novembre sur le rachat par le département des Bouches du Rhône (13) de l’église désaffectée d’Arenc, fermée depuis 1977, pour la transformer et lui donner un avenir, pour la remettre finalement en vente, un lecteur nous précise qu’une étude de 2016 indique que la consolidation de cette église ne revenait qu’à 2,5 M€ en 2016 et à 2,8M€ en 2023. Le département avait provisionné 4M€ en 2018, lors de son l’achat. Par conséquent ce dernier avait largement les moyens de consolider l’édifice.

Un comité de sauvegarde de St Martin d’Arenc, Comité d’Intérêt de Quartier ARENC-VILLETTE, s’est créé et demande en tout premier lieu que le département procède seulement à la consolidation de l’édifice, de réaliser le nettoyage de ses façades et de l’espace vert qui l’entoure afin de rendre ce lieu accessible aux riverains, dans l’attente d’une restauration complète.

Le comité a mis en place un site dédié et une pétition en ligne https://chng.it/Pps7NSXS8t

A ce jour, il y a plus de 1000 signatures électroniques et papiers.