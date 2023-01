Marche pour la Vie ce dimanche à Paris

Renaissance Catholique publie un communiqué à l’occasion de la Marche pour la Vie qui se tient ce dimanche à 14h00 (Rdv devant la Gare Montparnasse – Paris).

« Chacun de nous est le fruit d’une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire ». Benoît XVI

Comme les années précédentes Renaissance catholique sera présente à la Marche pour la Vie du 22 janvier prochain. Incapable d’assurer la sécurité des Français et confronté à une grogne sociale croissante le gouvernement s’efforce de rassembler ses derniers soutiens autour des sujets dits de société. De constitutionnalisation de l’avortement en légalisation de l’euthanasie la « culture de mort » continue d’étendre ses méfaits par le biais de lois chaque jour plus éloignées de l’Evangile et de l’enseignement de l’Eglise. Ainsi en ce début d’année 2023 alors que le prix de la baguette de pain s’envole Emmanuel Macron a décidé de rendre gratuite la distribution de préservatifs aux jeunes de moins de 26 ans. A chacun ses priorités ! La descente aux enfers semble inexorable chaque offensive des partisans d’un nouvel ordre moral libertaire se soldant par une défaite des défenseurs de la loi naturelle et de la vie humaine innocente.

Pourquoi encore manifester après tant de défaites ?

D’abord, parce qu’un scandale public exige une protestation et une réparation publiques. Dans le monde clos du mensonge, qui est celui des classes dirigeantes politiques et médiatiques occidentales, ralliées au slogan faux et mortifère, à propos de l’avortement, « Mon corps. Mon choix », notre manifestation rappelle le caractère sacré et inviolable de toute vie humaine innocente. « Qu’importe si le mensonge recouvre tout, s’il devient maître de tout, mais soyons intraitables au moins sur ce point : qu’il ne le devienne pas par moi ! » Alexandre Soljenitsyne

Ensuite, parce que la vie politique démocratique n’étant régie que par les rapports de force électoraux mais aussi médiatiques il est nécessaire que s’exprime publiquement une opposition, ferme, déterminée et enthousiaste, aux lois de mort qui défigurent notre pays depuis des décennies. Sans oublier que : « A force de tout voir on finit par tout supporter. A force de tout supporter on finit par tout tolérer. A force de tout tolérer on finit par tout accepter. A force de tout accepter on finit par tout approuver ! » Saint Augustin. Notre manifestation exprime que nous n’acceptons pas !

Enfin la présence en fin de cortège d’une partie priante que Renaissance catholique anime avec SOS Tout Petits et le père Argouarc’h de la Sainte Croix de Riaumont permet de placer ce combat pour la vie dans la dimension eschatologique qui est, fondamentalement, la sienne. Nous actualisons ainsi l’exhortation de Saint Paul aux Romains : « Soyez joyeux dans l’espérance, patients dans la tribulation, persévérants dans la prière » (Rom 12, 12)

A l’arrivée de la Marche nous aurons l’honneur d’accueillir notre ami Dominique Thisse qui, sur notre stand, dédicacera son livre : « Une expérience familiale » (de l’infirmité mentale). Témoignage bouleversant et animé d’une foi profonde d’un père de trois filles trisomiques. Nous vous attendons donc nombreux le dimanche 22 janvier à partir de 14 h à la gare Montparnasse à Paris.