Ateliers des Arts Sacrés à la paroisse Saint-Roch à Paris

Voici la nouvelle version du livret de présentation des trois prochains ateliers-séminaires.

L’ouverture d’un centre de formation approfondie dédié aux arts sacrés (art de la fresque, peinture, musique) dans les locaux de la paroisse Saint Roch à Paris se fonde sur un besoin réel de témoigner du message évangélique et d’accompagner la liturgie dans une épiphanie de beauté, dans le respect des règles de la tradition inspirée. Car la culture — et particulièrement l’art — « traduit, communique et conserve enfin dans ses œuvres, au cours des temps, les grandes expériences spirituelles et les aspirations majeures de l’homme » (Concile Vatican II, constitution Gaudium et SPES, 53).

L’enseignement théorique comprend des éléments d’histoire de l’art sacré, ainsi qu’une initiation à la philosophie de l’art, à la théologie de l’art et à la théologie de la liturgie. Pratique picturale et pratique musicale sont enseignées en ateliers-séminaires. Il s’agit d’approcher la dimension liturgique de l’éternité divine, à travers un art capable de répondre aux besoins de l’évangélisation.