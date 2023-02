[Photos] Messe de Requiem pour le Pape émérite Benoît XVI au Séminaire de Gricigliano

L’Institut du Christ a publié les photos de la messe solennelle de Requiem célébrée par Mgr Gilles Wach, prieur général de l’Institut au séminaire de Gricigliano le 31 janvier pour le repos de l’âme du Pape émérite Benoît XVI.

Extrait de l’homélie de Mgr Schmitz, vicaire général dans l’Institut du Christ Roi :

Qui est Benoît XVI ? Son testament spirituel nous a appris que Sa Sainteté Benoît XVI était uh homme resté simple, un théologien cultivé et un pape extraordinaire. Un homme croyant qui a beaucoup souffert, un homme bon qu’on a pu tromper, un homme anxieux qui avait parfois peur et qui, pour cette raison, nous a demandé au début de son pontificat de prier pour lui lorsque les loups viendraient. Il était un théologien et académicien profondément cultivé, et la beauté intégrale de la doctrine catholique lui tenait particulièrement à cœur. La défense de cette intégrité et de l’identité unique de Jésus-Christ et de son Église était son grand œuvre comme Vicaire du Christ sur Terre : ce qu’il a fait pour préserver la foi et la liturgie restera à jamais !