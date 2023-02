10 février : Journée de jeûne et de prière pour le respect de la vie humaine

À l’occasion du débat sur la fin de vie, le Service national pour la Pastorale liturgique et le Service national Famille et société au sein de la Conférence des évêques de France ont rédigé un guide destiné aux diocèses, paroisses, groupes, mouvements et communautés religieuses qui souhaitent réfléchir et échanger sur la fin de vie en organisant une rencontre et en vivant un temps de prière.

Ces ressources ont été sélectionnées à partir de l’expérience des personnes engagées dans la pastorale de la santé, auprès des malades, des personnes âgées et des soignants dans les hôpitaux, les EHPAD, à domicile… Il s’agira bien sûr de choisir et d’adapter en fonction des contextes et des objectifs recherchés.

Il est aussi possible d’organiser un temps de prière non seulement pour demander cette même grâce mais également pour prier ensemble et porter dans la prière ceux qui accompagnent des personnes en fin de vie ou ceux qui vivent un deuil. Pour ce faire, différents schémas de prière sont proposés suivis d’un certain nombre d’éléments où puiser pour que les diocèses et les communautés locales puissent bâtir et mettre en œuvre un temps de prière, selon la durée souhaitée.