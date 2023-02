Deux candidats sélectionnés pour la conception et réalisation des chaises de Notre-Dame de Paris

À l’issue de la première phase de la consultation lancée en novembre 2022 par le diocèse de Paris pour sélectionner le designer qui se verra confier la réalisation des futures chaises de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Mgr Laurent Ulrich, après avoir reçu l’avis du Comité artistique dont il s’est entouré, et conformément à ce qui était prévu dans le règlement de cette consultation, a invité les designers Ionna Vautrin et Patrick Jouin à poursuivre leur travail et réaliser un prototype de leur projet. Communiqué :

L’archevêque et le comité artistique tiennent à saluer la grande qualité et le professionnalisme des quatre designers qui avaient été invités à présenter un projet lors de la première phase de la consultation.

La consultation porte sur la réalisation des 1500 chaises, faisant partie de l’ensemble du mobilier liturgique, qui, à la réouverture de la cathédrale, seront disposées principalement dans la nef.

La poursuite des études dans cette seconde phase conduira à la remise d’une offre finale et présentation des prototypes à l’archevêque et au comité artistique. Après consultation des autorités compétentes et de la Commission nationale du Patrimoine et de l’Architecture, le projet lauréat sera annoncé au second semestre 2023.

Le Comité artistique, présidé par l’archevêque de Paris, est composé de représentants du diocèse, du ministère de la Culture, de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ainsi que de personnalités qualifiées dans les domaines de l’aménagement liturgique, du design, de la création artistique et des monuments historiques.

Brève présentation des designers retenus à l’issue de la première phase de la consultation

Ionna Vautrin

Diplômée de l’école de design Nantes Atlantique en 2002, Ionna Vautrin a successivement travaillé pour Camper en Espagne, George J. Sowden en Italie et Ronan & Erwan Bouroullec en France. Elle ouvre son propre studio en 2011 après avoir remporté le grand prix de la création de la ville de Paris et collabore depuis avec différentes marques et éditeurs tels que Monoprix, Schneider Electric, SNCF, JCDecaux…

Son travail est une rencontre entre poésie et industrie. Elle dessine des objets du quotidien dont l’ambition est d’être simple, évident mais surprenant. Ses projets associent des formes géométriques et organiques, un esprit espiègle et coloré, des usages intuitifs et fonctionnels, une présence chaleureuse et familière. De la petite à la grande échelle, ses créations combinent douceur et précision au service des espaces publics et privés.

Elle s’est distinguée par un ouvrage pour illustrer le… Kamasutra. On a du mal à y croire, mais c’est en ligne.

Patrick Jouin

Né en 1967, Patrick Jouin est un designer diplômé par l’École nationale supérieure de création industrielle. Associé à des projets d’exception pour Pedrali, FIAM, Cassina, Alki, Leucos, Alessi, Puiforcat, JCDecaux ou encore Fermob. Son écriture, sa perception de l’artisanat et du dessin, se retrouvent dans chacun de ses projets, qu’il s’agisse de design d’édition ou du mobilier urbain pour les futures gares du Grand Paris Express.

Le parcours de Patrick Jouin, et de son agence de design, Patrick Jouin iD, a été consacré par une exposition monographique au Centre Pompidou en 2009 et honoré par le prix Compasso d’Oro pour la PastaPot d’Alessi. La compréhension de l’espace et le changement d’échelle inspire tout autant le designer, qui intervient également dans des projets d’architecture d’intérieur avec son associé Sanjit Manku, au sein de l’agence Jouin Manku fondée en 2006. Ensemble, ils signent les espaces des restaurants du chef Alain Ducasse, les flagships du joaillier Van Cleef & Arpels, l’hôtel La Mamounia, ou encore le Lounge de la compagnie Air France à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle 2F.