Agenda: Prochain congrès du CIEL à Rome (février 2023)

Le prochaine Congrès du Centre International d’Etudes Liturgiques se tiendra à Rome le 20 février prochain.

Professeur Rubén Peretó Rivas

Directeur du Centre International d’Etudes Liturgiques (CIEL)

L’abbé Claude Barthe

Membre du conseil scientifique du CIEL

Sont heureux de vous inviter à participer au colloque du Centre International d’Etudes Liturgiques (CIEL) sur le thème de L’autel et son orientation qui se déroulera à Rome le lundi 20 février 2023. L’accueil des participants se fera à partir de 9h30 et les travaux débuteront à 10h00 pour se terminer à 17h30.

Ce colloque se déroulera à l’Institut Maria Santissima Bambina, situé en face du Saint-Office, en bordure de la place Saint-Pierre (via Paolo VI, 21).

Son Eminence le Cardinal Raymond Léo Burke nous fera l’honneur de sa visite et s’adressera aux participants.

Déroulement de la journée

Nous vous présentons dès maintenant le déroulement précis de notre journée.

10h00 : Christian Marquant : brève histoire du CIEL

10h15 : Rubén Peretó Rivas : Présentation du colloque

10h45 : R.P. Roberto Spataro, SDB (Pontificia Università Salesiana, Roma): Quae docuerint Patres Ecclesiae de altaribus.

11h45 : Intervention du Cardinal Raymond Léo Burke

12h00 : Apéritif et Buffet

13h30 : Angel Pazos López (Universidad Complutense, Madrid): El altar y sus elementos en la imagen medieval

14h30 : Présentation de Le CIEL sur la terre. Recueil d’études publiées dans les Actes des colloques du Centre International d’Études Liturgiques

15h00 : Marc Levatois (Paris): L’orientation de l’autel dans la construction symbolique de l’espace

16h00 : Présentation du livre du Père Michael Lang, The Roman Mass : from early Christian origins to tridentine reform

16h30 : Abbé Claude Barthe (Paris): L’histoire du versus populum depuis les années 20-30 du XXe siècle.

17h30 : Fin des travaux

Participation aux frais

La participation à cette journée de rencontre est gratuite. Nous solliciterons auprès des laïcs, le jour du colloque, une participation libre aux frais de 20 € par personne pour le buffet du déjeuner.

Inscription au colloque sur ce lien : https://bit.ly/3UVYgaF