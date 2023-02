Tonsures et ordres mineurs à Zaitzkofen

La cérémonie de prise d’habit a eu lieu après la bénédiction solennelle des cierges et la procession. L’église du séminaire était bien remplie. Les vingt séminaristes nouvellement vêtus sont originaires d’Allemagne (6), de Pologne (8), d’Autriche (1), de Croatie (1), du Danemark (1), des Pays-Bas (1) et de Hongrie (1) ; parmi les tonsurés, se comptaient deux Allemands, deux Polonais ainsi qu’un Néerlandais, un Biélorusse et un Hongrois.