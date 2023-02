L’abbé Grégoire, aux lointaines origines de la réforme liturgique ?

Dans le cadre de la conférence de Philippe BERNARD, « Liturgies chrétiennes en Occident, de l’Antiquité tardive à l’époque moderne », M. Jérôme AYMARD-RUBY, viendra présenter son récent ouvrage Abbé Grégoire, La réforme de la liturgie, Paris, Classiques Garnier, 2022 (Univers Port-Royal), le vendredi 24 février 2023, Maison des Sciences de l’Homme, 54 boulevard Raspail 75006 Paris, salle (33 ‘au sous-sol), à 15 heures.

Se situant au carrefour entre rigorisme moral, réformisme liturgique et progressisme politique, le Traité de l’uniformité et de l’amélioration de la liturgie fut rédigé par le citoyen Henri Grégoire, évêque constitutionnel de Loir-et-Cher, afin de préparer le concile national de 1801. S’appuyant sur plus d’un siècle de critique historique, notamment mauriste, et d’expérimentation liturgique – les liturgies éclairées exemplairement mises en oeuvre par Jacques Jubé, curé d’Asnières dans le premier quart du XVIIIe siècle –, ce Traité entendait tracer les grandes lignes d’un projet de refonte globale du Missale Romanum tridentin de 1570, en introduisant notamment dans le culte public une certaine proportion de prières en langue française ; ainsi, pensait-il, les citoyens français de confession catholique pourraient, pour la première fois, « prier en hommes libres ». M. Jérôme Aymard-Ruby vient de donner une édition critique nouvelle de cet important ouvrage, que complète une série d’annexes documentaires.