Le diocèse de Fréjus-Toulon indique que le Saint-Siège a demandé une visite apostolique qui sera menée notamment par Mgr Hérouard, archevêque de Dijon :

Le Saint Siège, à travers le Dicastère pour les évêques, a ordonné une visite apostolique du diocèse de Fréjus-Toulon qui débutera le lundi 13 février 2023. Cette visite sera effectuée par Mgr Antoine Hérouard, archevêque métropolitain de Dijon, assisté de Mgr Joël Mercier, ancien secrétaire du Dicastère pour le clergé.

Cette visite apostolique donnera l’occasion d’approfondir et de poursuivre le travail accompli par le cardinal Aveline lors de sa visite fraternelle. Ainsi, cela permettra d’avoir une vision plus ample et plus claire de la situation dans laquelle se trouve le diocèse de Fréjus-Toulon et d’affiner le cadre des décisions prises par son évêque, Mgr Dominique Rey, dès juin 2022.

Un large nombre de clercs et de laïcs en responsabilité seront pour cela entendus. Ceux qui souhaitent apporter un témoignage écrit aux visiteurs peuvent le faire à cette adresse : [email protected]

Nous accueillons cette nouvelle dans un climat de confiance. Nous invitons tous les fidèles et les clercs du diocèse de Fréjus-Toulon à porter dans leur prière cette visite, afin qu’elle puisse porter les fruits escomptés pour le bien de notre Diocèse.