La Nef (février 2023) rend hommage à Benoît XVI

La journal La Nef (février 2023, n°355) rend un bel hommage au Pape émérite Benoît XVI dans son dernier numéro avec des belles contributions :

ÉDITORIAL

Merci cher Benoît XVI !, par Christophe Geffroy

DOSSIER SPÉCIAL BENOÎT XVI

Benoît XVI, la cohérence d’une vie, par le chanoine Christian Gouyaud

Un bilan ? Quel bilan ?, par Jean-Pierre Denis

Un « théologien d’occasion » ?, par Jean Duchesne

Le descendant de saint Augustin, par le cardinal Robert Sarah

La théologie politique de Benoît XVI, par Mgr Matthieu Rougé

Sacrifice et joie du vrai Pasteur, par le RP Emmanuel-Marie

Cher Benoît XVI, par Mgr André Léonard

L’héritage réel de Benoît XVI, par le Père Philippe Capelle-Dumont

Dieu, culture et dignité humaine, par l’abbé Éric Iborra

Du rôle central de la liturgie, par Dom Geoffroy Kemlin

Nécessaire renouveau liturgique, par Dom Jean Pateau

« Le hérault des raisons de la foi », par le Père Olivier-Thomas Venard o.p.

Benoît XVI et la vertu de religion, par Dom Louis-Marie de Geyer d’Orth

