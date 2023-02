Joué les Tours (37) : la vente d’une église dans les tuyaux ?

La presse locale s’interroge sur les intentions de la paroisse de Joué-les-Tours, en banlieue sud de Tours, qui recherche près de 2 millions d’euros pour remettre en état ses trois églises, toutes de la seconde moitié du XXe siècle. L’une d’elles, l’église Sainte-Marie de l’Incarnation, pourrait être vendue.

La paroisse de Joué-les-Tours compte aujourd’hui quatre églises, saint-Pierre-saint-Paul qui est propriété communale, saint Joseph (1972), Notre-Dame de la Paix à l’Alouette (1967) et Sainte-Marie de l’Incarnation à la Vallée Violette (1982) – toutes trois ont des problèmes de vétusté, d’amiante, d’accessibilité et de mise aux normes. Les deux dernières sont par ailleurs à un kilomètre l’une de l’autre – et les fidèles sont moins nombreux. La paroisse envisage de reconstruire l’église saint-Joseph en plus petit.

Quant au presbytère actuel, en juin dernier la paroisse a déposé une demande de permis de détruire et de construire pour la réalisation d’un immeuble – avec des locaux pour un centre pastoral neuf et des logements pour les deux prêtres de la paroisse, et un jardin de 1300 m². Cependant le projet nécessite la destruction de trois bâtiments rue Rabelais et rue Giroye.