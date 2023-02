Ciase : le diocèse de Bayonne vend des biens pour abonder le fonds Selam

Le diocèse de Bayonne a décidé de vendre des biens – notamment des appartements reçus en legs – pour abonder le fonds SELAM de 250.000 euros; ce fonds a été créé pour indemniser les victimes d’abus sexuels du clergé dont les affaires sont juridiquement prescrites, une fois leur préjudice reconnu par l’INIRR.

“Chaque diocèse doit abonder le fonds d’indemnisation. Ce sera 250.000 euros donc, pour le moment, pour le diocèse de Bayonne, Oloron, Lescar qui a vendu trois biens immobiliers : à Anglet, Bayonne et Bizanos. Deux d’entre eux sont des biens reçus en legs. Et, comme il faudra certainement encore plus d’argent, le diocèse envisage de vendre deux autres appartements sur la côte basque, eux aussi reçus en legs”, indique France Bleu.