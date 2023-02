La plus ancienne cloche du Québec retrouvée dans une casse

La déchristianisation en cours depuis plusieurs décennies au Québec met en péril le patrimoine local, y compris campanaires. Des passionnés et des historiens ont retrouvé la plus ancienne cloche conservée en Nouvelle-France… dans une casse et prient le ministère de la Culture de bien vouloir la classer pour qu’elle ne finisse pas à la fonte, étant donné qu’elle est prise dans un imbroglio juridique.

Métro, un journal québecois, retrace son histoire mouvementée :

“La cloche de bronze, fabriquée en 1732, date du régime de la Nouvelle-France. Elle fut d’abord placée à la chapelle du Fort-Lorette, et ensuite transférée dans l’église de la Visitation, la plus ancienne de Montréal.

Patrick Goulet précise que des rénovations ont eu lieu à l’église de la Visitation au milieu du 19e siècle. «L’église possède deux clochers. Sur le clocher est, on trouve une cloche de Londres datant de 1815 et une cloche romaine de 1864. La cloche fabriquée en 1732 était sur le clocher ouest et ne convenait plus en raison de sa taille. Elle fut remplacée par trois cloches harmonisées plus petites.

Dix ans plus tard, le curé Charles-Philippe Beaubien sauve in extremis la cloche des rebuts. Elle est donnée au clocher d’à côté, aux frères de Saint-Gabriel, qui la gardent pendant environ un siècle, jusqu’à la démolition de leur bâtiment dans les années 1970. Par la suite, elle aboutit au Collège Beaubois de Pierrefonds, où elle est exposée.

C’est lors d’une journée portes ouvertes à l’église de la Visitation, à l’été 2019, que l’architecte Jocelyn Duff apprend que la cloche de l’église est disparue depuis 1990. Il commence alors ses recherches et se voit par la suite confier un mandat plus officiel par la Fabrique de l’église. En compagnie de Patrick Goulet, il est délégué pour retrouver la cloche afin qu’elle puisse être exposée dans son lieu d’origine, l’église de la Visitation“.

Il apprend alors que cette cloche est volée mais qu’aucune plainte est déposée, puis elle finit par être acquise par un collectionneur – par ailleurs propriétaire d’une casse – Jean-Marie Bastille, qui a accumulé avant son décès 600 cloches et carillons.

“M. Duff affirme avoir des preuves d’archives montrant que la cloche recherchée est bien la cloche de la Visitation. «Nous avons des photos et des documents d’origine où l’on voit notamment l’inscription gravée “Moyne m’a fait l’an 1732”. Des cloches de 1732 de cette envergure, ça ne court pas les rues. Elle représente un bien patrimonial inestimable.»

En vue de récupérer la cloche et la faire revenir dans son lieu d’origine, Jocelyn Duff est entré en contact avec la collection Pierre-Luc Bastille, le petit-fils qui a acheté la cloche, mais la démarche n’a pas porté fruit“.

Le classement de ladite cloche permettrait de la sauvegarder, et éviter qu’elle ne finisse fondue ou revendue à l’étranger.