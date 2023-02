Le silence de Mgr Giraud sur la propension, objectivement désordonnée, de l’homosexualité

Mgr Hervé Giraud, Archevêque de Sens-Auxerre et prélat de la Mission de France, évêque du curé TikTok qui raconte des salades sur le catéchisme, signe une tribune dans La Croix pour appeler à accueillir les personnes homosexuelles. Soit. Mais il n’y a aucun rappel sur le caractère désordonné de l’homosexualité et sur la nécessite de vivre la chasteté. Et il emploie le vocabulaire du lobby LGBT, comme le terme “homophobie”. Non, ce n’est pas une situation normale et puisque ces gens veulent réécrire le catéchisme pour un faire un boulgi-boulga conforme à l’idéologie LGBT, rappelons-le pour sortir du silence, comme l’écrit Mgr Giraud :

2357 L’homosexualité désigne les relations entre des hommes ou des femmes qui éprouvent une attirance sexuelle, exclusive ou prédominante, envers des personnes du même sexe. Elle revêt des formes très variables à travers les siècles et les cultures. Sa genèse psychique reste largement inexpliquée. S’appuyant sur la Sainte Écriture, qui les présente comme des dépravations graves (cf. Gn 19, 1-29 ; Rm 1, 24-27 ; 1 Co 6, 10 ; 1 Tm 1, 10), la Tradition a toujours déclaré que ” les actes d’homosexualité sont intrinsèquement désordonnés ” (CDF, décl. ” Persona humana ” 8). Ils sont contraires à la loi naturelle. Ils ferment l’acte sexuel au don de la vie. Ils ne procèdent pas d’une complémentarité affective et sexuelle véritable. Ils ne sauraient recevoir d’approbation en aucun cas.

2358 Un nombre non négligeable d’hommes et de femmes présente des tendances homosexuelles foncières. Cette propension, objectivement désordonnée, constitue pour la plupart d’entre eux une épreuve. Ils doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse. On évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste. Ces personnes sont appelées à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie, et si elles sont chrétiennes, à unir au sacrifice de la croix du Seigneur les difficultés qu’elles peuvent rencontrer du fait de leur condition.

2359 Les personnes homosexuelles sont appelées à la chasteté. Par les vertus de maîtrise, éducatrices de la liberté intérieure, quelquefois par le soutien d’une amitié désintéressée, par la prière et la grâce sacramentelle, elles peuvent et doivent se rapprocher, graduellement et résolument, de la perfection chrétienne.