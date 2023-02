L’église Saint-Michel-des-Lions à Limoges devient une basilique

L’église Saint-Michel-des-Lions dans le centre de Limoges renferme les reliques du premier évêque de la ville : Saint Martial (IIIe siècle). Elle doit son nom aux quatre statues de lions qui s’y trouvent. Deux gardent son entrée, une autre garde l’intérieur de l’église et enfin, la dernière, se trouve sur la place du Présidial, observant l’église.

À seulement quelques semaines de l’ouverture des ostensions, elle est consacrée par le pape et devient officiellement une basilique.

Edifié en lieu et place d’une chapelle construite au VIè siècle et, sans doute, déjà gardée par deux lions de granit, le monument symbolise les tensions politiques qui existaient au XIVè siècle entre le pouvoir ecclésiastique, attaché à la cathédrale Saint-Etienne et celui des seigneurs Plantagenêt.

La France compte 173 basiliques et, jusqu’alors, il n’y en avait aucune en Limousin. Pour obtenir ce titre, accordé par décret du Pape, Monseigneur Bozo, évêque de Limoges, a déposé sa demande en avril 2021. Le décret est tombé le 2 février.

Le rituel d’élévation en basilique se déroulera le 19 mars durant la messe de montée du drapeau qui lancera les ostensions limousines 2023.