Un appel à la prière d’Una Voce

Una Voce France relaye un appel de la Fédération Internationale Una Voce :

La Fédération Internationale de notre association (FIUV) dont vous pouvez voir ci-dessous quelques membres compte 40 pays. Elle s’efforce de promouvoir la liturgie traditionnelle dans ses diverses représentions nationales et a toujours eu des contacts avec les autorités romaines dès sa création en 1965.

Elle a conséquemment des informations souvent avant leur diffusion dans les médias.

Les rumeurs d’un nouveau document très dur de Rome persistent, donnant la date du 2 avril, bien que certaines sources continuent de démentir sa publication. Nous ne savons tout simplement pas. Néanmoins, il est clair que le Dicastère pour le Culte divin fait pression sur les évêques pour limiter les célébrations de la messe traditionnelle encore plus que ne l’exige la loi actuelle.

Nous avons décidé de profiter de ce Carême qui approche pour demander la protection divine. Nous publions comme promis, en la fête de Notre-Dame de Lourdes, le texte officiel que nous diffuserons largement en France et en incitant d’autres associations à se joindre à nous.

Nos choix sont fermes et précis face à la dérive de notre civilisation chrétienne. Nous savons que le Vetus Ordo, antérieur à 1962, « ce trésor de la liturgie ancienne de l’Église », nous fournit les richesses spirituelles et théologiques qui manquent à ce monde sécularisé. Mais la transmission de notre inestimable patrimoine sacré à tant de fidèles qui en ont été privés depuis trop d’années doit s’effectuer dans un esprit d’Église. Comme par le passé, on nous reprochera tantôt d’être trop sévères pour le magistère ecclésiastique, tantôt d’être laxistes, d’oser affirmer que la messe selon le nouvel Ordo missæ n’est pas hérétique. Notre combat a pourtant contribué à ce que la messe dite de saint Pie V cesse d’être considérée comme hors la loi. Cette lumière ne doit pas s’éteindre, elle doit continuer à éclairer les jeunes générations souvent orphelines de cette liturgie à laquelle nous sommes attachés.

Patrick Banken, Président d’Una Voce France

Appel à la prière et à la pénitence durant le Temps du Carême pour la liberté de la messe traditionnelle.

La Fédération Internationale Una Voce (FIUV) et d’autres organisations, groupes et individus concernés par la messe traditionnelle en latin lancent un appel à tous les catholiques de bonne volonté pour qu’ils offrent des prières et des pénitences pendant le Temps du Carême, à l’intention de la liberté de la messe traditionnelle.

Nous ne savons pas à quel point les rumeurs concernant d’autres documents du Saint-Siège à ce sujet peuvent être crédibles, mais les rumeurs elles-mêmes indiquent une situation de doute, de conflit et d’appréhension, qui nuit gravement à la mission de l’Église. Nous appelons Notre-Seigneur, par l’intermédiaire de sa Sainte Mère, à rendre à tous les catholiques le droit et la possibilité de pratiquer le culte selon les vénérables traditions liturgiques de l’Église, en parfaite unité avec le Saint-Père et les évêques de toute l’Église.

Fédération Internationale Una Voce

(Fœderatio Internationalis Una Voce – FIUV)

