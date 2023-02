Le triste bilan du cardinal Hollerich, l’homme du synode

Un article luxembourgeois montre le déclin spirituel spectaculaire au Luxembourg entre 2008 et 2021… Or, l’archevêque du duché est le jésuite Jean-Claude Hollerich, par ailleurs président de la Comece (Commission épiscopale auprès de l’UE) et Rapporteur Général du prochain Synode sur la synodalité. De 1990 à 1994, Mgr Hollerich fut le guide spirituel des séminaristes luxembourgeois et responsable de la pastorale des vocations au Luxembourg. Benoît XVI le nomme archevêque de Luxembourg le 12 juillet 2011.

Alors que 75% des résidents croyaient ou pratiquaient une religion en 2008, ils n’étaient plus que 48% en 2021. Menée à la fin de l’année 2020 et au début de l’année 2021, cette enquête de l’European Value Survey relayée par le Statec révèle que 40,86% des répondants estiment que la religion n’est «pas du tout importante», et 35,45% la jugent «pas importante» tandis qu’à l’extrême opposé, seuls 5,27% des sondés la conçoivent comme «très importante». L’insignifiance de la religion est davantage marquée au Luxembourg, comparé à la moyenne européenne, puisqu’à l’échelle du Vieux continent, la religion est importante pour 36% des habitants.

Parmi les personnes interrogées, 59% ont affirmé ne jamais fréquenter de lieux de culte. Si 4% s’y rendent une fois par semaine et la même proportion une fois par mois, 15,5% n’assistent à un office religieux qu’à l’occasion de fêtes ou de cérémonies.

Alors que les résidents n’étaient que 39% à affirmer que «Dieu n’était pas important dans leur vie» en 2008, cette proportion a explosé pour s’établir à 60% en 2021. À noter que la part de résidents sans religion est passée de 35% à 44% tandis que la part d’athées a grimpé de 10% à 18%.

Voilà donc cet événement ecclésial mondial sous les meilleurs auspices évangélisateurs….