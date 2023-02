La revue d’Una Voce de Janvier – Février 2023 (n°340) vient de paraître.

Au sommaire on retrouve un dossier intitulé “Musique sacrée et santé” avec plusieurs contributions très intéressantes :

– Les effets de la musique classique sur le développement intellectuel, émotionnel et moral de l’individu

– La musique et la voie, pour l’équilibre physique et psychologique

– Le grégorien ne guérit pas, il sauve.

Ci dessous l’éditorial de Patrick Banken, président d’Una Voce France

Una Voce