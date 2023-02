Parution de Sedes Sapientiae n°162 (décembre 2022)

Le dernier numéro de Sedes Sapientiae (n°162), revue de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier, est paru en décembre 2022.

On retrouve plusieurs contributions intéressants dont “L”éminente sainteté de l’Eglise et son inépuisable fécondité en toutes sortes de biens confirment-elles son origine divine ?” (du RP Louis-Marie de Blignières), une autre “Ex Oriente lux : saint Jean-Paul II, les rites orientaux et le rite romain traditionnel” (de John Pepino) ou encore “Controverse sur la Tradition et la communion hiérarchique” (du RP Louis-Marie de Blignières et de l’abbé Josef Bisig).

Dans cette dernière, le Père de Blignières et l’abbé Bisig reviennent sur les actes fondateurs de leur communauté respective en 1988. Même si il est très difficile d’en fait un résumé en quelques lignes en restant parfaitement dans la pensée des auteurs (voir le lien ci dessous), ces fondations se sont réalisées pour “rester fidèles à tous les aspects de la doctrine catholique : l’importance de la Tradition, et celle de la communion hiérarchique” et les fruits, malgré le contexte actuels, sont nombreux.

